Siden det første startskud i Dyrehaven i 1969 har ikke færre end 667.886 løbere i alderen 4-96 år gennemført Danmarks motionsløb nr. 1, Eremitageløbet.

Søndag 6. oktober slår nationalskoven igen de røde porte op for løbet, der startede motionsbevægelsen og var med til at gøre Danmark til en nation af løbere. Løb er i dag den største fritidsaktivitet med langt oven en million danskere, som løbetræner regelmæssigt. På landsplan arrangeres over 1.400 løb om året.

Da Eremitageløbet sidste år fejrede 50 års jubilæum, passerede 11.379 målstregen ved Fortunen efter at have løbet de klassiske 13,3 kilometer på den smukke og historiske rute gennem skoven med det ikoniske Eremitageslot stolt knejsende i centrum. Det var 30 procent flere løbere end året før.

Nu er tilmeldingen startet til den 51. udgave af ”dronningen blandt motionsløb”. Og du kan læse mere og tilmelde dig på elob.dk.

Dyrehaven er en af de smukkeste scener for et motionsløb og samler hvert år mange tusinde løbere. Foto: Nils Meilvang Vis mere Dyrehaven er en af de smukkeste scener for et motionsløb og samler hvert år mange tusinde løbere. Foto: Nils Meilvang

Hvor Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og B.T. i det første halve århundrede har stået som ejere af Eremitageløbet, er der i år sket den ændring, at de to idrætsklubber alene står som arrangører. Berlingske Media har valgt at udtræde af ejerkredsen, men bliver i E-løbsfamilien som mediepartner.

Løbsledelsen består af Anders Melamies og Jakob Ghisler, KS, og Thomas Ringsted og Nis Maybom, KIF. Mikkel Hansen, KIF, er løbschef.

Ligesom i sidste års jubilæumsløb er der en E-løbs T-shirt inkluderet i startgebyret, og alle, der kommer i mål, får en flot medalje.

Snyd ikke dig selv for en unik oplevelse. Kom og løb med i skoven, som i 2015 kom på Unescos verdensarvliste. Ingen dansk skov har en historie som Frederik den Tredjes parforcejagtpark, som blev anlagt efter fransk forbillede. Som skovfoged og dyrenes talsmand, Torben Christiansen, siger:

»Det er et paradoks, at Dyrehaven har overlevet 350 år. Den er ikke blevet kørt over af byudviklingen, men har bevaret sin ro, udstråling og naturkvalitet.«

I dyrenes skov bor 2.000 styk hjortevildt. Dyrehaven er ikke en almindelig skov, men har en plads i alle danskeres bevidsthed. Dyrene er stjernerne, men må én gang om året nøjes med statistrollen, når løberne låner skoven.

”Det var måske vores største sejr, at vi i 1969 fik lov at løbe i Dyrehaven,” siger Eremitageløbets idémand, Peter Schnohr.

Eremitageløbs-ansigter, når mållinjen ved Fortunen passeres. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Eremitageløbs-ansigter, når mållinjen ved Fortunen passeres. Foto: Bax Lindhardt

Sådan startede motionsfesten

Efter flere gange i 60’erne at have deltaget i det traditionsrige svenske skiløb, Vasaløbet, havde lægen Peter Schnohr og den olympiske langrendsløber Svend W. Carlsen fået den idé, at de ville lave et løb i Danmark.

Da vi ikke havde den svenske snegaranti, skulle det være et løb uden ski. Og det blev starten på verdens første motionsløb af sin art. Et løb for sundhed og velvære.

Peter Schnohr og Svend W. Carlsen henvendte sig i foråret 1969 til Werner Mårtensson, som var reklame- og informationschef på B.T. og Berlingske.

Han var lidt skeptisk i starten, men lod sig hurtigt overtale. Og det blev i 1969 til et løb på 12,1 kilometer, efter at Schnohr var startet med 25 kilometer og Mårtensson med et forsigtigt forslag på seks kilometer. Fra 1970 til og med 1982 var distancen 13,8 kilometer, og fra 1983 har den været på knap 13,3 kilometer.

Werner Mårtensson er i dag 96 år, men følger stadig levende med i, hvordan det går med det ”barn”, han var med til at sætte i verden.

Der blev i 1969 lavet en aftale mellem KIF, KS og B.T. om et enkelt løb. Så kunne man altid se, om der var interesse. Men da 2.344 passerede målstregen i debuten, var der ingen tvivl om, at løbet var kommet for at blive.