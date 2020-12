Lisa Ashton er en af to kvinder ved VM i dart. Onsdag røg hun ud af turneringen i første runde.

Sidste år brillerede englænderen Fallon Sherrock, da hun som den første kvinde vandt ikke bare en, men to kampe ved dart-VM.

I år er det så op til hendes engelske kolleger Lisa Ashton og Deta Hedman at forsøge at matche den bedrift, men den ene halvdel af turneringens kvindelige deltagere har nu forspildt sin mulighed.

Lisa Ashton røg nemlig ud af dette års VM onsdag aften, da hun tabte sin kamp i første runde til sin landsmand Adam Hunt. Herrespilleren vandt med 3-2 i sæt.

Lisa Ashton har tidligere vundet VM for kvinder fire gange, og onsdag viste hun, at hun også kan matche en herrespiller fra laget under verdenseliten. Hunt er således nummer 76 i verden og useedet i turneringen.

Lisa Ashton havde godt styr på sine lukninger i starten af kampen, og hun snuppede sejren i første sæt ved at smide en pil i bulls eye.

Siden tabte hun de efterfølgende to sæt, men fik alligevel fremtvunget et femte og afgørende sæt. Her kiksede en vigtig lukning dog for Lisa Ashton, og det udnyttede Adam Hunt prompte til at tage sejren i kampen.

Lisa Ashton kan dog stikke 62.000 kroner i lommen i præmiepenge trods nederlaget i første runde.

I modsætning til tirsdagens VM-åbning var der ikke tilskuere til onsdagens kampe i Alexandra Palace i London.

Det skyldes, at London er rykket en risikozone op i forhold til coronasmitte, og tilskuere til sportsbegivenheder derfor er forbudt.

VM varer frem til finalen 3. januar. I perioden 24.-26 december holder spillerne juleferie.

Den kommende verdensmester scorer 500.000 pund, lidt over fire millioner kroner, i præmiepenge.

Der deltager ingen danskere ved VM.

/ritzau/