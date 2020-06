Den engelske forretningsmand Tony Pidgley er pludseligt død. Han blev 72 år.

Han døde fredag den 26. juni og har efterladt forretningsverdenen i chok, fordi han arbejdede helt indtil torsdag og generelt virkede frisk.

Det skriver Eurodressage.

»Han døde af et slagtilfælde, han arbejdede torsdag og kom på hospitalet om natten, hvor han gik bort,« siger en talsperson for Tony Pidgleys virksomhed, Berkeley Group, til Reuters.

Thank you for all of the kind messages and tributes to our founder Tony Pidgley CBE. A brilliant man and will be very sadly missed. pic.twitter.com/2Sx7Eu57Yw — Berkeley Group (@BerkeleyGroupUK) June 27, 2020

Tony Pidgley stiftede i 1976 virksomheden Berkeley Group, som er et af de største firmaer i England, der bygger huse. Han var i 2019 god for 335 millioner pund – svarende til 2,7 milliarder kroner – ifølge Sunday Times Rich List. Og så var han også en stor del af ridesporten.

For hans kone, Sarahs, store interesse er dressurridning, og derfor begyndte Tony Pidgley for snart 20 år siden at investere i flere topheste.

Mange heste blev siden solgt – i 2009 solgte han hele 42 – men interessen for de store dyr blev i familien, da hans døtre også begyndte at ride. Familien har blandt andet købt tre heste i Danmark, som den danske dressurstjerne Cathrine Dufour er ved at ride op, så de kan konkurrere på topplan.

En af dem er hesten Vamos Amigos, som Cathrine Dufour red konkurrence på søndag eftermiddag.

Her debuterede de i den svære klasse, Intermediaire II, og det gik over al forventning, da de fik en flot score på 76,5 procent.

Efter stævnet sendte den danske stjerne da også en hilsen til Pidgley-familien.

»Vamos Amigos gjorde det fantastisk med kun få fejl på dette nye niveau, så jeg er på månen over hans præstation. 76,5 % i sin første Inter II, kun otte år gammel. Jeg tænkte på familien Pidgley og deres triste tab hele vejen igennem programmet, og jeg red for at gøre dem stolte,« skriver Cathrine Dufour, der også tidligere har udpeget netop Vamos Amigos som et godt bud på sin næste tophest, i et opslag på Instagram.

Tony Pidgley var i øvrigt en del af organisationen 'War Horse Memorial', som han donerede flittigt til, ligesom Pidgley-familien generelt har været yderst engagerede i dressurverdenen.