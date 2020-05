Den engelske landsholdsspiller i fodbold, Dele Alli, har natten til onsdag været udsat for et røveri i sit hjem.

Under røveriet blev han slået i ansigtet men er sluppet uden større skrammer, skriver flere engelske medier, herunder Daily Mail.

Dele Alli, der sædvanligvis tørner ud for Tottenham i Premier League, blev truet med en kniv under røveriet.

Han blev således fravristet smykker og ure.

Tottenhams Dele Alli er blevet slået under et røveri i sit hjem. Arkivfoto Foto: LEE SMITH Vis mere Tottenhams Dele Alli er blevet slået under et røveri i sit hjem. Arkivfoto Foto: LEE SMITH

Det skete, da to røvere kort efter midnat brød ind i fodboldstjernens hus. Her opholdt Dele Alli sig sammen med sin bror, deres kærester samt en ven.

Overvågningsvideo fra den 24-åriges bopæl er sendt til politiet, der bekræfter, at en hændelse har fundet sted på adressen i London-bydelen Barnet omkring klokken 00.35.

»To mænd tiltvang sig adgang til ejendommen og stjal genstande som smykker og ure, inden de flygtede,« lyder det fra en talsmand fra ordensmagten.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen, der nu efterforskes.