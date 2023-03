Lyt til artiklen

En tragedie udspillede sig tirsdag i stalden Manor House Stables, som den engelske fodboldlegende Michael Owen ejer.

En 25-årig ansat i Owens stald kollapsede, mens hun var på arbejde, men trods forsøg på livreddende førstehjælp stod hendes liv ikke til at redde for ambulancereddere.

Det skriver engelske Daily Mail.

Den 25-årige kvinde var rideentusiasten og den tidligere skønhedsdronning Jessica Whalley, der arbejdede som ansvarlig for transporten omkring staldene.

Avisen skriver, at tragedien efterlod Owen og hans ansatte i tårer i Manor House Stables, og stalden har også sendt en udtalelse ud på sine sociale kanaler.

»Det er med dyb sorg, at vi må meddele, at et højt værdsat medlem af vores team døde på arbejde i morges.«

Politiet i Cheshire har siden meddelt, at man ikke behandler det pludselige dødsfald som mistænkeligt.

Jessica Whalley arbejdede desuden også for sheik Hamdan bin Rashid Al Maktoum, der ejer et stort netværk af fuldblodsstalde i Dubai.