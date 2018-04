Skiskytten Emil Hegle Svendsen er ikke motiveret og stopper karrieren. Han vandt otte olympiske medaljer.

Oslo. I løbet af en uge har Norge sagt farvel til tre af nationens største atleter.

Mandag skrev skiskytten Emil Hegle Svendsen sig på listen over pensionerede norske stjerner - en liste der i sidste uge også fik tilgang af skiskydningsrivalen Ole Einar Bjørndalen og tidernes mest vindende vinterolympiske atlet, langrendsløberen Marit Bjørgen.

Emil Hegle Svendsen kan ikke længere finde motivationen til at konkurrere på højeste niveau, siger han på et pressemøde.

- Jeg følte, at jeg havde brug for at få vinter-OL og sæsonen lidt på afstand, før jeg traf en beslutning om min fremtid.

- Tidligere er motivationen kommet tilbage efter en lille pause, men det er ikke sket denne gang. Motivationen er ikke kommet tilbage, siger han grådkvalt.

Emil Hegle Svendsen bar den norske fane ved åbningsceremonien til vinter-OL i Pyeongchang i februar.

Under selve legene udbyggede han sin olympiske medaljekonto med to sølvmedaljer og en bronzemedalje.

Forinden havde han en olympisk sølvmedalje samt fire OL-guldmedaljer. Dermed nåede han op på otte OL-medaljer i alt.

Også i VM-sammenhæng har Svendsen været en dominerende faktor. 21 gange har han været på podiet ved VM, og 12 gange har han stået på podiets øverste trin.

32-årige Emil Hegle Svendsen er 12 år yngre end Bjørndalen, men i flere år har Svendsen leget med tanken om at stoppe karrieren.

Bjørndalen havde ellers gerne set sin mangeårige konkurrent fortsætte.

- Jeg havde håbet, at han ville tage et par sæsoner mere. Men uden motivation er man chanceløs, siger Ole Einar Bjørndalen til NRK.

Skisportsdisciplinerne kan blive endnu fattigere på norske profiler i fremtiden.

Det er fortsat uvist, om alpinløberen Aksel Lund Svindal og langrendsløberen Petter Northug fortsætter karrieren. Begge har flere VM- og OL-guldmedaljer på cv'et.

/ritzau/NTB