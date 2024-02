Deltagerne når en topfart på 100 kilometer i timen under konkurrencen. Søndag gik det så frygteligt galt for en deltager, der på tragisk vis mistede livet.

Søndag blev redningsmandskab tilkaldt til en flod nær den australske by Moama efter meldinger om, at en mand var blevet alvorligt såret, mens han stod på vandski under et traditionsrigt vandskiløb i Australien.

Southern 80-vandskiløbet finder sted på Murray-floden på grænsen mellem de australske delstater Victoria og New South Wales, hvor der er mere end 120 sving under løbet.

Ved ankomsten til stedet kunne redningsmandskab konstatere, at manden var død på stedet, skriver The Guardian.

Det var den sjette dødsulykke ved Southern 80-vandskiløbet siden 2006.

»Dette vil påvirke samfundet i de kommende måneder. Det er en absolut tragedie,« siger politiinspektør Paul Huggett ved politiet i New South Wales om den triste hændelse.

Arrangørerne Moama Water Sports Clubs klubpræsident, Steve Shipp, har i et opslag på Facebook udsendt et statement, hvori han fortæller, at løbet blev stoppet med det samme, og at det efterfølgende blev aflyst.

»Klubben samarbejder med politiet i deres efterforskning af hændelsen. Som en vandskiløbsfamilie, er vi her for at støtte den berørte familie og teammedlemmer samt det bredere vabdskiløbssamfund i denne frygtelig triste tid,« udtaler Steve Shipp.

Løbet opstod i 1965 og har i dag omkring 900 deltagere med titusindvis af tilskuere langs den 80 kilometer lange rute.