Emma Aastrand Jørgensen vandt bronze i 500 meter enerkajak ved European Games.

Så er Danmark oppe på tre medaljer ved European Games i Minsk.

Emma Aastrand Jørgensen lagde nemlig ud med at vinde bronze i 500 meter enerkajak, da hun torsdag morgen roede den første af sine i alt fire finaler samme dag.

Danskeren havde et mål om top-5 i finalen, men det viste sig altså at være en beskeden ambition for løbet.

Ved 250 meter-mærket lå hun nummer tre, og hun var ikke for alvor truet bagfra, da hun krydsede målstregen. Omvendt var hun heller ikke tæt på første- eller andenpladsen.

Guldet gik til Hviderusland, sølvet til Ungarn.

Allerede klokken 10.05 dansk tid er Aastrand en del af den næste finale på 500 meter firerkajak sammen med Line Langelund, Julie Frølund Funch og Pernille Knudsen.

Klokken 13.20 skal hun så ud i 200 meter enerkajak, hvor hun satser på at hente en medalje. Hun sejrede også i sit indledende heat onsdag.

Endelig skal hun ud på 5000 meter-distancen klokken 15. René Holten Poulsen skal det samme hos mændene umiddelbart efter.

Tidligere ved European Games har Danmark vundet bronze for hold i bueskydning, og bordtennisspilleren Jonathan Groth snuppede onsdag sølv i single.

/ritzau/