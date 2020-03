Norges hold ved EM i ski-orientering er testet negativ for coronavirus. Alligevel må nordmændene ikke deltage.

De norske deltagere får ikke lov til at deltage i søndagens afslutning på EM i ski-orientering i Rusland.

Nordmændene blev fredag testet for coronavirus, efter at der var opstået mistanke om smitte, men samtlige prøver viste sig lørdag aften at være negative.

Alligevel får de norske ski-orienteringsløbere ikke lov til at deltage i søndagens stafetter, hvilket skaber forundring i den norske EM-lejr.

- Vi respekterer selvfølgelig beslutningen. Men vi synes samtidig, at det er mærkeligt, at vores konkurrenter, som vi har boet på hotel med og spist buffet med gennem den seneste uge, kan konkurrere i dag, skriver den norske EM-trup i en fælles udtalelse.

Nordmændene har under EM i russiske Khanty-Mansiysk delt hotel med det svenske EM-hold, der ikke er underlagt nogen restriktioner.

De norske ski-orienteringsløbere har tidligere på ugen deltaget i EM-konkurrencerne i sprint, mellemdistance og sprintstafet. På førstedagen hentede Audun Heimdal bronze i sprint.

Lørdag fik ingen nordmænd lov til at stille op, da man afventede svar på corona-prøverne.

Norges Orienteringsforbund oplyser, at det er de russiske sundhedsmyndigheder, der har nægtet de norske deltagere at deltage i søndagens EM-konkurrencer.

