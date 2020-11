Det bliver sprængfarligt, når HBO i midten af december fyrer op for en ny dokumentar om den levende golflegende Tiger Woods.

Det er et spændende persongalleri, som skal fortælle historien om amerikanerens nedtur og siden genrejsning, men i midten af det hele står især et navn ud. Det er natklubejeren Rachel Uchitel, der for første gang bryder tavsheden om Tiger Woods.

Rachel Uchitel var en central person, da Tiger Woods kom i modvind for sine mange sidespring, mens han var gift med svenske Elin Nordegren.

Den nu 45-årige Uchitel blev betragtet som en stor årsag til, at parret siden blev skilt. Men Uchitel har holdt sig tavs - indtil nu.

»Jeg føler, at folk har talt så meget ned til mig i de seneste 10 år efter alt det, der kom ud om skandalen. Så jeg følte, at jeg på et tidspunkt måtte smide lænkerne, som det svarer til, når man ikke har en stemme,« har Rachel Uchitel fortalt i podcasten Juicy Scoop om sin medvirken.

»Det er en virkelig hård måde at leve sit liv på, fordi jeg har været fanget under den sky og under det billede, og jeg har ikke haft muligheden for at slippe ud af det.«

Hvad hun kommer til at fortælle i dokumentaren, som vises 13. og 20. december på HBO, afslører hun ikke. Men Rachel Uchitel har fortalt, at hun lærte Tiger Woods at kende, da hun selv var kærester med baseballstjernen Derek Jeter.

De blev venner - og siden lidt mere end det. Og sådan endte hun som en af hovedpersonerne i Tiger Woods' skandale, der omhandlede adskillige sidespring og endte med en skilsmisse mellem amerikaneren og konen Elin Nordegren.