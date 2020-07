En Haas-motor med manglende power giver lidet gode udsigter til store danske resultater på Silverstone.

19. juli hentede Kevin Magnussen sit første point i årets VM-serie, da Formel 1-feltet gæstede Ungarn til tredje løb i årets coronakomprimerede kalender.

I denne weekend og den efterfølgende gælder det så legendariske Silverstone, hvor de fleste drømmer om at levere store resultater. Men det skal Kevin Magnussen ikke sætte næsen op efter i år.

Haas kører med en motor fra Ferrari, som i år har store problemer med for lidt power i motoren. På en højhastighedsbane som Silverstone er det næsten garanti for et dårligt resultat.

Teamchef Günther Steiner har allerede meldt ud, at det bliver et par svære weekender for Haas, og de danske eksperter er heller ikke optimistiske på Kevin Magnussens vegne.

- Når han (Steiner, red.) er pessimistisk, så er det svært at være optimist. Haas har samme motor som Ferrari og lider også under det. Det samme har Alfa Romeo, der ligger allerbagest sammen med Williams, siger sportschefen hos Dansk Automobil Sports Union (Dasu), Bo Baltzer Nielsen.

- Lige netop på Silverstone, som er en højhastighedsbane, hvor det går meget lige ud, og der er høje tophastigheder og hurtige sving, får de det svært.

Samme overbevisning har den tidligere racerkører og nuværende ekspert på TV3 Sport John Nielsen.

- Steiner har jo egentlig sagt undskyld på forhånd. De kan kun håbe på, at de kan være heldige at samle et point op, siger han og tilføjer, at Kevin Magnussen skal tænke på sin egen karriere og fremtid.

- Kevin skal lægge et visitkort ind, så hvis han får en bil, der kan bruges, så skal han levere varen. Og det skal han blive ved med, for han skal væk fra Haas nu.

Kevin Magnussens kontrakt med Haas udløber efter denne sæson, og samtidig har holdejer Gene Haas tidligere luftet, at holdet måske lukker.

Først skal Magnussen dog forsøge at præstere på Silverstone med svære betingelser. Derfor håber Bo Baltzer også, at det utilregnelige engelske sommervejr kan komme danskeren til undsætning.

- Den store joker er vejret. I og med det er i England, så er der jo risiko for regn, og det plejer at kunne kaste nogle ting op i luften, siger han.

