Christian Eriksens spillestil og væremåde passer godt ind i Italien, mener to tidligere Serie A-danskere.

Christian Eriksens spillestil passer godt til Inter og italiensk fodbold.

Det vurderer den tidligere landsholdsspiller Martin Laursen, der blandt andet har spillet for den italienske klub AC Milan.

- Han er en kreativ midtbanespiller, der er dygtig teknisk. Dem kan man godt lide i Italien. Jeg håber og tror derfor på, at det bliver godt for Christian i Inter.

- Så har han også en god ydmyghed, fordi han arbejder godt for holdet. Men det er klart, at det vigtigste er, at han får scoret et par mål og lavet en masse assister, siger Martin Laursen.

Den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert på TV3 Sport Martin Jørgensen vurderer også, at Christian Eriksens spillemæssige kvaliteter passer godt til den italienske spillestil.

I forhold til stilen i Premier League siger Martin Jørgensen om spillestilen i Serie A:

- Det er mere kantede og skabelonprægede spilsystemer i Italien.

- Da Christian læser spillet rigtig godt og er en intelligent fodboldspiller, tror jeg, at han vil få forholdsvist nemt ved at falde ind i de spilmønstre, der er i Italien, siger Jørgensen.

Christian Eriksen har skrevet kontrakt med Inter frem til sommeren 2024.

/ritzau/