Formel 1-sæsonen bliver kort og komprimeret som aldrig før grundet coronakrisen. Men det kan give bedre ræs.

Der findes næppe mange Formel 1-fans, som har nydt at vente på at få sæsonen skudt i gang på grund af coronapandemien.

Flere danske Formel 1-eksperter tror dog, at den forkortede og komprimerede løbskalender, som indledes i første weekend i juli, kan give endnu mere seværdigt ræs.

Mercedes har de seneste sæsoner været konkurrenterne overlegne især grundet enorm stabilitet. Det kan de ikke på samme måde udnytte i en sæson, der formentlig bliver på 15-18 løb.

- Mercedes specialitet er jo især holdbarheden. Det er schweizisk urværk. De har sagtens kunnet køre 21 løb uden nogen nævneværdige tekniske problemer, siger TV3 Sports ekspert og tidligere Formel 1-kører Nicholas Kiesa på et pressemøde.

- Det her nye og anderledes mesterskab vil tilgodese dem, som endnu ikke har knækket koden til holdbarhed.

Han ser især ét hold, som måske på den baggrund kan gøre, at Lewis Hamilton kommer til at kæmpe hårdere for sit eventuelt syvende verdensmesterskab, der vil tangere Michael Schumachers rekord.

- Det kommer til at tilgodese dem, som har en motor, der har tendens til enten at køre langsomt, når den er gammel, eller gå i stykker.

Det kan være en fordel for et hold som Red Bull med Honda-motoren, at de måske ikke skal ind og bytte motor på et tidspunkt og få en kæmpe straf på det, siger Kiesa.

Forventningen om en mere tæt sæson også i fronten af feltet deler Le Mans-legende Tom Kristensen.

- Jeg tror, det bliver et lige år. Og måske også næste år, siger han og peger på, at de bedst forberedte hold til den forskubbede start får en større fordel en vanligt i det fortættede løbsprogram.

- Jeg er ikke i tvivl om, at dem, som kommer stærkt ud, går en god sæson i møde, lyder profetien fra Tom Kristensen.

Kevin Magnussen er klar til sin fjerde sæson for Haas, og ifølge ham selv har han håndteret coronaafbrækket glimrende.

- Det har været super sundt for hovedet. Det mentale i det med virkelig at kunne mærke, at man glæder sig, og at man savner det og har brug for det, siger danskeren på en Skype-forbindelse til pressemødet.

Årets to første grandprixer køres i Østrig henholdsvis 5. og 12. juli.

/ritzau/