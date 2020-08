Mercedes har på bare tre Formel 1-grandprixer i sæsonen demonstreret en dominans, som får danske eksperter til allerede at placere VM-trofæet hos teamet igen.

Tre løb, tre Mercedes-sejre, nul spænding om VM-titlen.

Det er så godt som status før den coronaforkortede Formel 1-sæsons fjerde grandprixweekend, hvor der lørdag køres kvalifikation på Silverstone.

- Det er kun mekaniske uheld, eller kørerne som dummer sig, der kan forhindre, at Mercedes sætter sig på det. Anderledes kan det ikke være, siger den tidligere racerkører John Nielsen, der er ekspert hos TV3 Sport.

De tre første løb har givet to sejre til verdensmester Lewis Hamilton og en enkelt til teamkammerat Valtteri Bottas.

Faktisk er begge kørere sluttet i top-3 i alle tre løb, og det er kun en 5-sekunders straf til Hamilton i sæsondebuten, som sendte ham lige uden for podiet i Østrig.

Nu gælder det legendariske Silverstone, og det gør det også i weekenden efter.

Mercedes har vundet VM de seneste seks år - fem gange ved Lewis Hamilton - og intet tyder på, at triumfrækken brydes.

- Den dominans, Mercedes har haft, er blevet endnu stærkere. De har bare forstået at lave deres hjemmearbejde, og de får resten af feltet til at ligne amatører, mener John Nielsen, som samtidig roser Mercedes.

- Det er nok den bedste Mercedes-racer, vi har set siden 2014.

Sportschefen hos Dansk Automobil Sports Union (Dasu), Bo Baltzer Nielsen, gør sig heller ikke de store forhåbninger om, at nogen hold kommer til at udfordre Hamilton og Bottas.

- VM-titlen er Mercedes og især Hamilton storfavorit til. Hvis man skal finde noget spænding at se frem til, så er det kampen om de næste placeringer, siger han.

- Det er svært at komme uden om, at Mercedes godt nok ser stærke ud. Måske er de endda i en klasse for sig i år, hvor de normalt plejer at skulle kæmpe lidt med Red Bull og Ferrari.

Så selv om Mercedes som støtteerklæring til Black Lives Matter-kampagnen har ændret den velkendte sølvgrå farve på raceren til en sort ditto i denne sæson, er suveræniteten intakt.

Og da der ikke må ændres på motorerne i løbet af sæsonen, er det meget svært at se, hvordan nogen skal nå på omgangshøjde med Hamilton og Bottas' materiel.

Både John Nielsen og Bo Baltzer mener, at der er masser af spænding at finde uden for podiet, og førstnævnte håber, at Mercedes også vil lade der være en reel kamp om VM-titlen.

Den seksfoldige verdensmester Lewis Hamilton er stjernen og favoritten, men John Nielsen håber, at teamledelsen vil lade Bottas udfordre ham.

- Jeg håber bare, at Mercedes giver deres to kørere lov til at køre ræs mod hinanden, så vi kan få spænding, hvad titlen angår, siger han.

I 2016 vandt Hamiltons daværende teamkammerat Nico Rosberg.

/ritzau/