Astralis går en svær tid i møde med to sygemeldinger inden for to uger, vurderer kommentator Andreas Thomsen.

E-sportsholdet Astralis er de seneste par uger blevet ramt af to sygemeldinger, hvilket truer holdets position i verdenstoppen.

Det mener Counter-Strike-kommentator hos TV2 Zulu, Andreas Thomsen.

Han vurderer, at Astralis i den kommende tid kan få svært ved at slå de bedste konkurrenter uden sygemeldte Lukas "gla1ve" Rossander og Andreas "Xyp9x" Højsleth.

- Det er et hold, der stadig har et højt individuelt niveau, som kan slå gode hold. Men jeg ser ikke, de lige nu kan gå ud og slå eksempelvis et top femhold.

- Hvis nogen kan få dette til at lykkes, så er det Astralis. Men de er presset. Det er skrøbeligt for hele holdet, siger Andreas Thomsen til TV2 Sport.

Lukas "gla1ve" Rossander blev sygemeldt i sidste uge med en tegn på stress, mens Andreas "Xyp9x" Højsleth tager en pause, da det torsdag blev meldt ud, at han føler sig udbrændt.

Astralis har hentet Jakob "JUGi" Hansen ind på holdet, mens Marco "Snappi" Pfeiffer skal hjælpe midlertidigt til, indtil Patrick "es3tag" Hansen bliver en del af femmandsholdet i juli.

Astralis er i øjeblikket nummer et på verdensranglisten i Counter-Strike.

/ritzau/