»Vi vil gerne have, at flere viser mod og tør sige fra, men vi ser, at atleter for det meste skuffer.«

Sådan lyder det for Rusland-ekspert Atle Grønn i et interview med Dagbladet.

Han savner, at flere russiske sportsstjerner går imod og tager tydeligere afstand fra krigen i Ukraine. Atle Grønn mener nemlig, at hvis de ikke tager afstand til Ruslands invasion af Ukraine, vil de i stedet blive til brikker i Vladimir Putins magtspil.

»Det er et resultat af, at regimet har indført så hårde straffe over for dem, der taler imod krigen. Men det gør ondt at se på den stilhed (der er blandt de russiske sportsstjerner, red.). Man får en følelse af, at krigen normaliserer sig. Jeg må sige, at det er en skræmmende udvikling,« lyder det fra norske ekspert.

Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / S

Selvom en verdensstjerne som Daniil Medvedev, der rangeret som den bedste mandlige tennisspiller i verden, har været ude i starten af krigen at sige, »Mit budskab er altid det samme – jeg ønsker fred i hele verden,«, har der de seneste uger været stor tavshed blandt de russiske atleter.

Det skyldes ifølge eksperten i høj grad, at de er bange for sanktioner og få frataget støtte. 4. marts underskrev Putin nemlig et lovforslag, der kan straffe enhver russer, der taler negativt om krigen.

Det har fået sportsstjernerne til at trække følehornene til sig og den seneste tid, er der i stedet piblet frem med støtte til Vladimir Putin blandt nogle af de største russiske sportsstjerner.

Skakgeniet Sergej Karjakin lagde for nylig et billede på det sociale medie Telegram, hvor han var iført en T-shirt med bogstavet 'Z' og med et billede af Putin i baggrunden.

»Nu, hvor jeg er udelukket fra alle mulige turneringer, er sådan en støtte meget vigtig for mig,« skriver han i opslaget. Bogstavet 'Z' er de seneste uger blevet et symbol i Rusland på, at man støtter den russiske invasion af Ukraine.

Også den tredobbelte OL-guldvinder i langrend Alexander Bolshunov har gjort sig bemærket for, at udtrykke en form for sympati for det russiske styre, da han poserede på et billede iført en gammel sovjetisk landsholdsdragt. Noget, som blev tolket som direkte støtte til Ruslands invasion og fik flere af den russiske stjernes sponsorer til at opsige samarbejdet med ham.

Atle Grønn slår fast, at langt de fleste russiske atleter ikke deler samme holdning til invasionen som Sergej Karjakin og Alexander Bolshunov, men at tavsheden blandt de mange russiske atleter kan komme til at have den samme skræmmende effekt.

Alexander Bolshunov Foto: MAXIM SHEMETOV

»Man vælger tavshed og forsøger at reducere det til politik. Så spiller man bolden over på Putins banehalvdel. Det er det, han vil,« forklarer Ruslands-eksperten.

Han slår fast, at jo mere kendte de russiske stjerner er, jo større bliver effekten, hvis de tager afstand til Ruslands invasion af Ukraine. De har ifølge ham et særligt ansvar, og hvis de ikke tager afstand til invasionen, så er de ifølge Atle Grønn på en måde medskyldige.