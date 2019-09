John Nielsen og Bo Baltzer Nielsen vurderer, at Haas får mest ud af at fortsætte med Grosjean og Magnussen.

Det er en god beslutning, at Formel 1-teamet Haas også i 2020 fortsætter med Kevin Magnussen og franske Romain Grosjean som sine to kørere.

Det mener eksperten John Nielsen, efter det torsdag blev en kendsgerning, at også Grosjean kører for holdet i næste sæson.

- Jeg er helt sikker på, at det er den rigtige beslutning, indleder den danske racerkører og Formel 1-ekspert John Nielsen.

- Teamet har andre problemer end kørernes status, og hvor gode de er. At bringe en ny kører ind nu vil være en lappeløsning og som at tisse i bukserne for at holde varmen.

2019-sæsonen har været svær for Haas. Særligt Grosjean har haft svært ved at skabe resultater, og der har været spekuleret i, at han ville blive erstattet til 2020-sæsonen. Renaults Niko Hülkenberg har været nævnt som afløser.

- Teamet har mange problemer med bilen og organisationen. Så man kigge på soklen af problemet, og det er ikke kørerne. At så skulle lære en ny kører op på teamet, tror jeg ikke, vil gøre noget som helst positivt.

- Hülkenberg var på tale, men jeg vurderer, at han og Grosjean er på samme niveau, så det ville ikke være det rigtige, mener John Nielsen.

I sommer forventede han, at en af Haas-kørerne ville blive skiftet ud til næste sæson. Da havde Magnussen og Grosjean i flere løb haft sammenstød.

Nu nedtoner Nielsen problemerne mellem de to.

- Jeg tror, at de er ligeså gode til at samarbejde som de fleste andre Formel 1-kørere. Det er individer og egoister. Man skal arbejde sammen alligevel. Det vil altid give gnidninger.

- Jeg tror og håber på, at de har forstået, at det ikke er deres egne præstationer, men en fælles præstation at få teamet videre, siger Nielsen.

Bo Baltzer Nielsen, der er sportschef i Dansk Automobil Sports Union (Dasu), tror, at Haas har understreget over for Grosjean, at man ikke tolerer intern ballade.

- Jeg tror, at det har været et krav fra arbejdsgiveren. Man forventer, at de er professionelle, uden at de behøver at elske hinanden. Men de skal ikke køre hinanden af banen. Det, tror jeg, er gået op for begge.

- Det er garanteret blevet stimuleret for Grosjean i forbindelse med forlængelsen. Måske er det endda skrevet ind i kontrakten, at det vil få konsekvenser, hvis det sker igen, siger Bo Baltzer Nielsen.

Han blev overrasket over torsdagens nyhed, da der har været så megen snak om Grosjeans mulige afgang, men han mener ligesom John Nielsen, at Haas har truffet det rette valg.

- Stod valget mellem ham og Hulkenberg, så tror jeg, at det kan være det samme. Jeg betragter dem som værende på samme niveau. Med Grosjean ved de, hvad de får og behøver ikke at køre en ny kører ind.

- Med så mange tekniske problemer, Haas har haft, har man nok mere brug for kontinuitet. Grosjean er en god kører, han sætter hurtige omgangstider og kan lave gode resultater. Han er bare mere svingende end Magnussen, vurderer sportschefen.

Magnussen og Grosjean er i denne sæson noteret for henholdsvis 18 og 8 point, inden der søndag køres om nye point i Singapore.

/ritzau/