Næste sæson skal Kevin Magnussen køre sportsvogn i den amerikanske Imsa-serie for holdet Chip Ganassi Racing.

- Jeg tror, at Formel 1 er et afsluttet kapitel for Kevin Magnussen. Men hans motorsportskarriere er langtfra slut.

Det vurderer John Nielsen, der er motorsportsekspert hos TV3.

Magnussen skal fra næste år køre sportsvogn i den amerikanske Imsa-serie for holdet Chip Ganassi Racing.

John Nielsen mener, at skiftet fra Formel 1 til Imsa-serien umiddelbart virker som et fornuftigt valg for danskeren.

- Amerikansk motorsport er mere "pure racing", og det lader til at passe godt til Magnussen, forklarer han.

Magnussen skal dog begynde at vænne sig til tanken om, at bilen skal deles med en anden kører.

- Han har været vant til, at bilen er indstillet efter hans egne behov, men nu skal han gå på kompromis med en anden kører, forklarer John Nielsen.

Hos Chip Ganassi Racing får han et sæde i en Cadillac-racer, og hans holdkammerat bliver hollandske Renger van der Zande.

De to kørere kommer til at køre i Imsas Weathertech Sportscar Championship, som blandt andet indebærer 24-timersløbet Daytona og 12-timersløbet Sebring.

- For Magnussen bliver de største forskelle, at han skal dele bilen med en anden kører, og at han skal køre lange løb, fortæller John Nielsen.

Han forklarer, at Magnussen skal køre i en bil, der minder om de biler, som man ser i 24-timersløbet Le Mans.

Desuden ligner pointsystemet til forveksling, det som ses i Formel 1.

- Kørerne samler point i løbet af en sæson, og så bliver der kåret en vinder til sidst, forklarer han.

Kevin Magnussen er lige nu i gang med sin sjette fulde sæson som Formel 1-kører, hvor han de seneste fire år har repræsenteret Haas-mandskabet.

Der mangler blot to løb i indeværende Formel 1-sæson.

Derefter kan han begynde at forberede sig på at skulle i aktion for sit nye hold i slutningen af januar 2021.

/ritzau/