Du kan bare lige glemme det.

Det er sådan cirka beskeden fra Mike Tysons ekskone Robin Givens som svar på, at det nu ser ud til, at en film om bokserens noget tumultariske liv endelig bliver til noget. Filmen bliver med Oscar-vindende Jamie Foxx i hovedrollen som Mike Tyson, men meget mere ved man heller ikke endnu.

Det bliver dog næppe en film med stort fokus på Mike Tysons første kone, Robin Givens, og deres ægteskab. For selvom det er 31 år siden, at de to blev skilt, er forholdet stadig så betændt, at Robin Givens har sat sine advokater på arbejde for at sørge for, at hun ikke bliver portrætteret på en forkert måde i filmen.

Robin Givens' advokater har sendt et brev til Mike Tyson.

Robin Givens og Mike Tyson. Foto: MARIA R. BASTONE Vis mere Robin Givens og Mike Tyson. Foto: MARIA R. BASTONE

'Vi kræver, at hr. Tyson stopper med yderligere at æreskrænke fru Givens - og samtidig advarer de, som producerer, skriver og/eller instruerer den foreslåede Tyson-biografi, om, at de skal afstå fra at portrættere fru Givens på en falsk, negativ eller æreskrænkende måde,' står der ifølge The Sun i brevet.

Det er ikke første gang, at Robin Givens har frabedt sig at blive portrætteret af Mike Tyson. Hun var heller ikke glad for, hvordan hun fremstod i Mike Tysons selvbiografi 'Fire and Fear: The Inside Story of Mike Tyson', som blev udgivet i 1989 - det samme år, de to blev skilt.

Men hun er allerede blevet forsikret af producerne bag den kommende Hollywood-film om Mike Tyson, at ægteskabet ikke vil blive fremstillet i detaljer. Det er hun nok glad for.

'Mens hun har forsøgt at komme videre, ser hun stadig sig selv kæmpe mod de voldelige, nedsættende og falske fremstillinger af deres ægteskab fra hr. Tyson næsten 35 år senere. Det er på tide, at hr. Tyson lader dette ægteskab være det levn fra fortiden, som det er,' skriver Robin Givens' advokater videre i brevet.

Hvornår filmen om Mike Tyson bliver en realitet, vides endnu ikke.