'Mord eller uheld?'

Sådan lyder overskriften på det fjerde og sidste afsnit af BBC-dokumentaren 'The Trials of Oscar Pistorius'. En dokumentar, der lige nu kan ses hos DR.

Og netop de tre ord var centrum for det hele. Mens den verdensberømte para-atlet hele vejen igennem har fastholdt, at han 14. februar 2013 skød sin kæreste Reeva Steenkamp ved et uheld, da han troede, hun var en indbrudstyv, fastholdt anklageren, at det var overlagt.

Flere vidner optræder i dokumentaren, hvor de sætter nogle ord på Oscar Pistorius' personlighed, og en af dem er ekskæresten Samantha Taylor, som han dannede par med i halvandet år.

Samantha Taylor (i midten) var med, da Pistorius var i retten. Foto: HERMAN VERWEY

De havde haft en turbulent tid, men efter OL i 2012 tog de en beslutning. De ville se, hvordan det gik, men det var svært. Pistorius fik en ny og anderledes vennekreds, hvor 'det handlede om, hvem der var hvem, kunne gøre hvad og gøre hans liv bedre', fortæller Taylor om tiden efter legene.

Samtidig så hun også i løbet af forholdet nogle grimme sider af Oscar Pistorius, der opsøgte en fælles bekendt i Quinton van der Burgh til et motorløb.

Årsagen var ifølge Pistorius, at vennen havde rejst med Samantha Taylor, mens han var væk. Det gjorde Pistorius vred, fordi han og ekskæresten forsøgte at finde sammen igen.

»Jeg vidste ikke, hvad der var sket til motorløbet, før min ven Marcellino ringede. Han var Quintons livvagt. Han ringede og sagde: 'Sammy, jeg er nødt til at fortælle dig, hvad der er sket'. Du skal være forberedt på det, der sker, når han kommer hjem, for han er på vej.' Der gik det hele i stykker igen,« forklarer Samantha Taylor, der tidligere har fortalt, hvordan Pistorius havde et vildt temperament, at han havde en pistol, og at hun kunne frygte for sit liv, når de var sammen.

»Der var en aften, jeg følte mig truet. Vi havde nogle venner på besøg. Der var meget alkohol involveret. Vi havde en lille episode, hvor han kom til skade med munden. Han mente, det var min skyld. Jeg tror, han følte sig truet af mig, og våbnet blev et problem. Jeg kendte ham. Jeg kendte ham bedre, end han kendte sig selv. Jeg vidste, jeg skulle være forsigtig. Jeg skulle passe på, at det våben ikke gik af. Det var det eneste, jeg tænkte på,« fortæller Samantha Taylor, der til sidst fik nok af skænderier og dårlige dage.

Pistorius og Reeva Steenkamp til en prisuddelingen i november 2013. Foto: LUCKY NXUMALO

En uge efter skulle hun egentlig med Oscar Pistorius til en prisuddeling, men fordi det gik så skidt med parret, tog hun en beslutning om ikke at tage med, fordi hun ikke ville spille komedie foran pressen.

Oscar Pistorius tog afsted alene, og Samantha Taylor tog en beslutning imens. Hun pakkede sine tasker, men inden hun kunne fortælle Pistorius om det, kunne hun på tv se ham på på den røde løber med en kvinde, han havde mødt blot et par timer forinden. Reeva Steenkamp. Kvinden, der blot få måneder efter blev dræbt af skud i Oscar Pistorius' hus.

I september 2014 erklærede sagens dommer, Thokozile Masipa, at Oscar Pistorius ikke var skyldig i overlagt mord, og hans straf lød i første omgang på fem år. Det blev siden forhøjet til seks år, og i 2015 kom sagen for højesteretten, der gik imod den første dom.

Her blev Oscar Pistorius erklæret skyldig i mord, og i 2017 fik han fordoblet sin straf, som blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer.