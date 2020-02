Tre dage før Rowan Baxter med umenneskelig grusomhed myrdede sin ekskone og deres tre børn, garanterede han over for en kammerat, at han 'ikke ville gøre noget dumt'.

Den newzealandske eks-rugbystjerne Rowan Baxter har efterladt Australien i chok, efter at han forleden koldblodigt myrdede sine tre børn og ekskone ved at hælde benzin over dem, mens de sad i en bil, og derefter sætte ild til bilen. Han tog i samme ombæring livet af sig selv.

Nu står én af morderens venner frem og fortæller om sit sidste møde med Rowan Baxter.

Forrige søndag mødtes vennen – der går under dæknavnet 'John' – med Rowan Baxter på et spisested i Brisbane.

»Kunne jeg have gjort noget for at undgå det? For at være helt ærlig, så tror jeg ikke, at jeg missede noget,« siger 'John' til Brisbane Times.

»Det sidste, jeg sagde til ham, inden vi skiltes, var: 'Gør nu ikke noget dumt, min ven.' Han vendte sig om og sagde: 'Nej, jeg kommer ikke til at gøre noget dumt.' Jeg tænkte, at han måske ville gøre skade på sig selv.«

Vennen fortæller, at 42-årige Rowan Baxter var yderst nedtrykt. Han hævdede, at han ikke måtte se sine børn for ekskonen.

»Han sagde, 'hun kan gøre lige, hvad hun vil mod mig, men hun må ikke tage mine børn fra mig. De er alt, jeg har her i livet'.«

John understreger, at han 'under ingen omstændigheder' forsøger at retfærdiggøre Rowan Baxters handlinger.

»Men vi bliver nødt til at komme frem til et punkt, hvor vi spørger os selv: 'Hvad drev denne fyr til at nå et stadie i sine tanker, hvor al rationel tænkning forsvandt, og hvor han blev det monster, han var den dag.'«

»Havde nogen fortalt mig, at Rowan var i stand til at gøre dette, så ville jeg sige 'aldrig, ikke mod hans børn'. Han elskede sine børn mere end noget andet i verden,« siger 'John'.

Baxters ekskone, Hannah Clarke, blev 31 år. Parrets tre børn blev blot tre, fire og seks år.