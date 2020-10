Den tidligere baseball-stjerne Charlie Heagers død har givet politiet i USA hovedbrud.

For lørdag blev liget af den tidligere pitcher fundet nær Grand Canyon i Arizona, men det lokale politi i Scottsdale ved ikke, hvordan liget endte dér.

Det skriver mediet Chicago Tribune.

»Vi vil gerne have befolkningens hjælp til at finde ud af, hvordan Haeger blev fragtet til Grand Canyon,« siger Brian Reynolds, der er talsperson for Scottsdale Police Department.

Tidligere lørdag blev den nu afdøde baseball-spillers køretøj fundet i nærheden af ​​Flagstaff, der ligger i det nordlige Arizona.

Og det er netop opklaringen af afstanden mellem liget og bilen, der har sat en midlertidig stopklods for efterforskningen.

Ifølge politiet blev Charlie Haeger sidst set forlade sin bil på Interstate 17-motorvejen i Arizona mellem klokken 20 fredag aften og klokken 2 natten til lørdag.

Søndag forklarede en anden talsperson for samme politikreds i en officiel erklæring, at dødsfaldet formentlig skyldes selvmord.

Den 37-årige Charlie Haeger blev fredag eftersøgt af politiet i forbindelse med et drab, der fandt sted samme dag.

Her blev Haegers ekskæreste, 34-årige Danielle Breed, fundet død i sin bolig nær Scottsdale efter at være blevet skudt.

Efterfølgende mistænkte politiet Charlie Haeger for at have begået mordet, da offerets bofælle hørte skud og dernæst så den tidligere baseball-spiller forlade Breeds soveværelse fredag.

Charlie Haeger fik sin MLB-debut i 2001 for Chicago White Sox, og senere i karrieren tørnede han også ud for Boston Red Sox, Seattle Mariners og Los Angeles Dodgers.