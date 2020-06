Det Internationale Vægtløftningsforbunds leder gennem 44 år får stor kritik af advokaten Richard McLaren.

Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) blev gennem fire årtier styret af en korrupt og diktatorisk leder.

Sådan lyder det torsdag fra den canadiske efterforsker og advokat, Richard McLaren, der tidligere har stået bag rapporter, der har afdækket systematisk dopingsnyd i Rusland.

Frem til april blev IWF ledet af den 81-årige ungarer Tamas Ajan, der torsdag bliver udskammet for at stå bag et forbund med store problemer.

I forbundet blev der i Tamas Ajans regeringstid købt og solgt stemmer i forbindelse med valg, der blev dækket over dopingsnyd, og samtidig er der forsvundet 69 millioner kroner (10,4 millioner dollar) fra pengekassen.

- Jeg har oplevet en organisation, der i tæt på et halvt århundrede har haft en autokratisk leder, der har dikteret gennem forskellige kontrolmekanismer, siger Richard McLaren om Tamas Ajan.

- Hans besættelse af at have kontrol skabte en frygt-kultur, der hindrede en levende og robust administration. Vi har fundet systematiske styrefejl og korruption på det allerhøjeste niveau i IWF, siger efterforskeren.

Tamas Ajan trak sig i april fra posten som præsident midt under McLarens efterforskning. Ajan var i forvejen suspenderet, men undersøgelserne var i gang.

Den 81-årige ungarer nåede at være præsident i IWF i 20 år. Inden da var han generalsekretær samme sted i 24 år.

/ritzau/Reuters