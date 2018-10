DR Sporten er én af de redaktioner, der er blevet hårdt ramt af den omfattende sparerunde, som Danmarks Radio foretager i disse dage.

Sportsredaktionen skal eksempelvis fremover ikke lave daglige tv-sportsnyheder

Det var på forhånd frygtet, at Sporten ville blive ramt af massefyringer, men her erfarer Ekstra Bladet, at redaktionen er 'sluppet' fra sparerunden med tre frivillige fratrædelser.

Én af de medarbejdere, der har valgt frivilligt at træde fra, er én af DR Sportens absolut mest rutinerede kræfter, Henrik Brandt, der i løbet af sine 40 år på redaktionen både har været journalist og redaktør - og han har blandt andet dækker hele 10 OL-slutrunder.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg fylder jo 70 i min frivillige fratrædelses-periode, så der er god harmoni i det, og det faldt helt naturligt at tage den beslutning,« siger Henrik Brandt til Ekstra Bladet og tilføjer:

»Der var samtidig den mulighed, at jeg ved min fratrædelse kunne hjælpe en anden, som ellers var endt i en dårlig situation.«

Det er ikke mere end et års tid siden, at DR besluttede, at sportsredaktionen skulle flyttes til Aarhus - og her fulgte Henrik Brandt også med.

Som resultat af regeringens medieforlig fik DR besked på at skære 20 procent ned, og det koster i alt 382 medarbejdere jobbet.

Derudover nedlægges de tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz. Ligesom en håndfuld tv-programmer forsvinder fra sendefladen.