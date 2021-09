Rygterne om en exit fra Tottenham til Manchester City har svirret hele sommeren.

Men nu står det klart, at Tottenhams anfører, Harry Kane, fortsat skal tørne ud for London-klubben.

Og på et pressemøde tirsdag brød landsholdskaptajnen for første gang tavsheden om det store skifte, der aldrig blev til noget.

»Jeg ved godt, der har været meget larm omkring mig, men jeg har forholdt mig roligt hele vejen,« siger Harry Kane.

Tottenhams formand, Daniel Levy, har efter sigende afvist store bud fra Manchester City på stjerneangriberen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Tottenhams formand, Daniel Levy, har efter sigende afvist store bud fra Manchester City på stjerneangriberen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Angriberen har gennem sommeren presset Tottenham for at komme af sted til Manchester City, men det har Tottenhams formand, Daniel Levy, stået fast på, at han ikke skulle.

I sæsonoptakten mødte Harry Kane slet ikke op til hans første træning i klubben, men på trods af det mener han ikke, at hans ry har lidt nogen skade.

»Jeg tror ikke, at mit ry som fodboldspiller er blevet skadet. Alle, der er involveret i professionel fodbold, kender dynamikkerne i sådan en situation,« siger Harry Kane.

Nu ligger hans fokus på at gøre det, som han indtil videre ikke har formået at gøre med Tottenham endnu. At vinde et trofæ.

»Jeg fokuserer nu på at vinde trofæer med Tottenham,« siger Harry Kane.

Tottenham har vundet deres tre første kampe i ligaen. Det betyder, at de har lagt sig alene i spidsen i Premier League.