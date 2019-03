Den new zealandske rugby-klub Canterbury Crusaders, der holder til i Christchurch, overvejer at skifte navn efter fredagens terrorangreb, hvor 50 personer blev dræbt i et angreb på to moskéer.

Christchurch-klubben har haft sit navn i 23 år. Dengang valgte man navnet, da rugby blev en professionelt dyrket sport i New Zealand. Men nu kan det være slut.

Det skyldes, at flere er begyndt at stille spørgsmålstegn ved navnet 'Crusaders', der på dansk betyder korsfarere. Det trækker tråde tilbage til gamle dage, hvor de kristne og muslimske religioner bekrigede hinanden.

Og selvom klubben selv forsvarer sit navn, så har de også taget kritiken til eftermægle. Derfor vil de nu drøfte det i et møde i klubben.

»Vi har hørt kommentarerne om vores navn efter de seneste begivenheder. Ligesom alle new zealændere er vi dybt chokerede af tragedien. Vores tanker er med ofrerne og deres familier,« lyder det i en udtalelse fra klubben.

»Det her er større end rugby, og vi er ødelagte på vores lokalsamfunds vegne. I forhold til vores navn forstår vi den bekymring, der er blevet rejst. For os afspejler navnet den gode stemning i vores samfund«.

Det lyder videre, at klubben står for det eksakt modsatte af det, der skete fredag. Fred, sammenhold, inklusivitet og fællesskabsfølelse. Men selvom man lytter til kritikken af navnet, så er det ikke det rette tidspunkt at træffe en beslutning, lyder det.

»Følelserne er rå og virkelige lige nu. Der er mere brug for et samfund, der støtter og bakker de op, der var mest påvirket af fredagens handlinger. Når tiden er rigtig, vil vi grundigt træffe en beslutning. Til den tid vil vi også involvere det muslimske samfund i byen,« skriver de i udtalelsen.

Canterbury Crusaders har vundet det new zealandske mesterskab ni gange.