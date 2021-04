Nu blander den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sig i debatten om basketstjernen LeBron James' ageren på sociale medier.

Superstjernen er kommet i modvind, efter han har slettet et tweet, som kom i kølvandet på dommen i George Floyd-sagen, hvor betjenten Derek Chauvin blev dømt skyldig for manddrab.

Og det er Trump ikke bleg for at blande sig i.

'LeBron James burde fokusere på basketball i stedet for at stå i front for ødelæggelsen af NBA, som lige har scoret de dårligste seertal i ligaens lange og flotte historie,' skriver Trump i en meddelelse, inden han går i kødet på James.

'Hans racistiske ytringer er skadende, ulækre, fornærmende og fornedrende. Det kan godt være, han er en god atlet, men han gør intet for at samle vores land,' lyder det videre ifølge flere amerikanske medier heriblandt New York Post.

James postede et tweet med et billede af en anden betjent – Nicholas Reardon, der er anklaget for at have skuddræbt den 16-årige afroamerkaniske kvinde Ma’Khia Bryant.

»DU ER DEN NÆSTE,« lød basketstjernens tekst til billedet.

Han tilføjede en timeglas-emoji og hashtagget #ACCOUNTABILITY (#ANSVARLIGHED, red.).

Det tweet blev slettet, og siden har James forklaret hvorfor.

'Jeg slettede det, fordi det blev brugt til at skabe mere had. Det handler ikke om én betjent. Det handler om hele systemet, og de bruger altid vores ord til at skabe mere racisme,' lød det fra stjernen på Twitter.

Det er langt fra første gang, at LeBron James bruger sin stemme i den offentlige debat.

Han er kendt for at være en af de mere vokale atleter, når det kommer til samfundsmæssige problemer.