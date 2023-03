Lyt til artiklen

Der var drama for alle skillingerne, da mændene søndag løb 60 meter hæk-finale ved indendørs-EM i Istanbul. Drama af den ærgerlige slags.

For ved den allersidste hæk styrtede spanske Enrique Llopis og bankede hovedet voldsomt ned i jorden.

Og der gik gys gennem både tilskuere og tv-seere, da Llopis blev liggende på atletikbanen uden at bevæge sig. Og da han modtog behandling, holdt officials en hvid dug for processen – sandsynligvis for at skåne tilskuere.

Og efter noget tid blev spanieren fragtet til hospitalet, uden at hans tilstand blev offentliggjort.

Final de los 60m vallas en el Europeo que se ha celebrado en Turquía. El español Quique Llopis sufre una gravísima caída en la última valla y se queda tirado en el suelo.



Ninguno de los finalistas se preocupa por él, el ganador lo celebra a escasos centímetros.



Lamentable pic.twitter.com/SS3p8rU0Xi — Diego FS (@DiegoFSRB) March 5, 2023

Men nu er der heldigvis gode nyheder.

For 22-årige Enrique Llopis har postet en video på sine sociale medier, hvor han fra hospitalssengen erklærer sig okay.

»Jeg har det godt nu,« siger den tydeligt udmattede spanier, der også takker for alle de opmuntrende beskeder, han har modtaget siden styrtet.

Finalen blev i øvrigt vundet af schweiziske Jason Joseph