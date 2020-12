Den norske skisportsstjerne Petter Northug er blevet idømt syv måneders fængsel, men han kan slippe for fængsel i størstedelen af tiden.

Det skriver norske Dagbladet.

For Northug kan være i stand til at søge om at afsone resten af sin straf i hjemmet med fodlænke. Noget, han vil være i stand til at ansøge om efter blot 70 dage i fængslet.

Det fortæller Jan-Erik Sandlie, der er assisterende direktør i det norske kriminalforsorgen. Han siger, det sker ofte, at man får et ja til fodlænken.

34-årige Petter Northug er et af de største navne i langrendshistorien. Han har blandt andet vundet 13 VM-og to OL-guldmedaljer i sportsgrenen. Vis mere 34-årige Petter Northug er et af de største navne i langrendshistorien. Han har blandt andet vundet 13 VM-og to OL-guldmedaljer i sportsgrenen.

»Ja, det er ganske normalt, at folk søger, og det bliver godkendt. Får man afslag, er det ofte på grund af kriminalitetstypen. Når det gælder vold og seksuelle overgreb, er man ikke meget for at give det. Ellers er det ikke unormalt, at det sker,« siger han.

Desuden har Northug mulighed for at søge om prøveløsladelse efter at have afsonet to tredjedele af sin straf.

Northug er blevet dømt for at have overtrådt fartbegrænsninger fire gange på tre dage og for være i besiddelse af narkotika i sit hjem. Han er desuden dømt for at have filmet med telefon under kørsel.

Han kørte med 203 kilometer i timen i et område, hvor det kun var tilladt at køre 80 kilometer i timen. Desuden fandt politiet seks gram kokain og 0,6 gram MDMA i hans private hjem.

I 2014 blev han også dømt. Dengang var det for spritkørsel.

Northug har indrømmet alt under sagen, som har været en ren tilståelsessag fra den norske stjernes side.