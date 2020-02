Den russiske skiskytte Alexander Loginov kommer ikke til at udvide sin samling af VM-medaljer søndag.

Russeren har valgt at droppe massestarten ved VM i italienske Antholz af "psykologiske" hensyn. Det skriver Det Russiske Skiskydningsforbund på Twitter.

'Alexander Loginov vil ikke deltage i massestarten ved VM i Antholz. På grund af nylige omstændigheder er udøveren ikke i optimal psykologisk tilstand,' lyder det.

Afbuddet er opsigtsvækkende, fordi det sker, dagen efter at Loginov sammen med en anden russisk skiskytte, Evgeniy Garanichev, var mål for en politirazzia.

Cirka klokken 5.50 lørdag morgen sikrede politiet sig adgang til Loginovs hotelværelse. Politiet i Bolzano bekræftede senere lørdag over for tyske medier, at det havde en arrestordre på baggrund af en dopingmistanke.

Politiet beslaglagde blandt andet Loginovs mobiltelefon og computer.

Russeren er ikke specielt populær i resten af feltet, da han tidligere har været udelukket i to år for at have benyttet epo.

Da VM begyndte i sidste uge, åbnede han mesterskabet med at vinde VM-guld på sprintdistancen, hvilket fik kritikken fra konkurrenterne til at vokse yderligere.

Han fulgte guldet op med en bronzemedalje i jagtstarten.

