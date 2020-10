»Det er en kvindekrop - jeg kan ikke forstå, at det kan vække så stor harme.«

Den britiske BBC-sportsværtinde Maya Jama, der sammen med den tidligere fodboldstjerne Peter Crouch står i spidsen for det populære talkshow 'Save our summer', slår nu tilbage efter massiv kritik af hendes påklædning.

Den 26-årige tv-stjerne har ifølge hende selv fået mange hug fra seere for sine afslørende kjoler i kølvandet på, at hun - med egne ord - har fået en mere 'fyldig figur'.

Men hun understreger, at hun vil fortsætte med at klæde sig, som 'hun har lyst til, ligegyldigt hvilken størrelse hun er´.

»Jeg har altid haft sådanne kjoler på, men da jeg var tyndere, var der ingen kommenterede det. Men så snart man får en mere fyldig figur, bliver folk chokerede og fornærmede over din krop - jeg synes, det er latterligt,« siger Maya Jama til The Daily Mail.

»Jeg har haft det samme tøj på i hele min karriere - de samme stroppeløse toppe - og der har aldrig været nogle reaktioner, før jeg begyndte at tage lidt på i vægt.«

»Jeg tænker 'jøsses, hvis I er chokerede over bryster eller lidt kavalergang på tv, hvordan håndterer I så at være på stranden eller ved poolen, for der er meget mere synlig hud end her.«

»Det er en kvindekrop - jeg kan ikke forstå, at det kan vække så stor harme. Jeg har tænkt mig at fortsætte med at klæde mig, som jeg har lyst til - ligegyldig hvilken størrelse jeg er,« understreger tv-stjernen.

Maya Jama har over 1,9 millioner følgere på Instagram, hvor hun bestemt heller ikke prøver at lægge skjul på, at hun er tilfreds med sin krop.

»Alle har forskellige opfattelser af, hvad de ser som ideal-kroppen. Nogle mennesker ønsker at være virkelig tynde, andre vil gerne have mange kurver, nogle er ligeglade, mens andre går vildt meget op i det.«

»Der findes mennesker, som har deres mening om, hvordan de foretrækker, at jeg ser ud - men jeg har bestemt ikke tænkt mig at lade det påvirke mine egne idéer.«

I England er Maya Jama - ud over sine tv-berømmelse - også kendt for at have været kæreste med den engelsek popstjerne Stormzy. Parret gik fra hinanden i august sidste år.