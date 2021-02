Danmark er i EM-finalen i badminton.

Det står klart, efter den danske kvinde-double med Maiken Fruergaard og Amalie Magelund slog den tyske ditto i tre sæt. Dermed vandt Danmark samlet 3-2 over Tyskland i semifinalen.

Men det holdt hårdt. Rigtig hårdt. For mere end fem timers badminton skulle der til, før det danske hold med blandt andre Viktor Axelsen hentede den samlede sejr.

»Det var en fed kamp at spille og en hård kamp. Jeg er bare så glad. Jeg er så glad for den her sejr. Det er så fedt at spille Danmark i finalen,« siger Amalie Magelund efter sejren til TV 2 Sport.

Mia Blichfeldt. Foto: KIMMO BRANDT Vis mere Mia Blichfeldt. Foto: KIMMO BRANDT

De to danske singler Viktor Axelsen og Mia Blichfeldt vandt deres kampe, mens den danske mixeddouble og herredouble tabte deres. Derfor skulle den samlede sejr afgøres af kvindedoublen. Og selvfølgelig i tre sæt.

Fire matchbolde missede de danske kvinder, før tredje sæt blev vundet 21-19.

Det betyder, at Danmark er klar til finalen lørdag, hvor Frankrig venter. Og selvom det har været et svært EM i denne omgang for Danmark, har danskerne været favoritter gennem det meste af turneringen.

Danmark har nemlig vundet 12 af de seneste 13 europamesterskaber for blandede hold. Lørdag kan det blive nummer 13 af 14.