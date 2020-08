Petter Northug sigtes for at overtræde fartbegrænsninger i påvirket tilstand og for besiddelse af narkotika.

Norske Petter Northug, der i en årrække var verdens bedste langrendsløber, er blevet sigtet for tre forseelser, efter at han torsdag blev standset af politiet.

Den pensionerede stjerne er sigtet for at overtræde hastighedsbegrænsninger, for at være påvirket under kørsel samt for besiddelse af narkotika.

Det bekræfter politiadvokat Silje Bergsholm over for nyhedsbureauet NTB mandag.

Bergsholm oplyser, at Northug vil blive afhørt "i løbet af den nærmeste tid".

I perioden fra 2010 til 2015 vandt Northug to OL-guldmedaljer og hele 13 VM-guld, inden han i 2018 indstillede karrieren.

Fredag fortalte han selv, at han havde dummet sig.

»Jeg har begået en stor fejl,« indledte han et opslag på Instagram.

Ifølge NTB kørte Northug 168 kilometer i timen på en strækning, hvor man maksimalt må køre 110 kilometer i timen.

Northug har tidligere afsonet en dom for spirituskørsel tilbage i 2014, mens han vakte stor opsigt med sin selvbiografi i 2018, hvor han blandt andet berettede om sit forhold til en tidligere norsk pornostjerne, der krævede bogen tilbagekaldt.

Han indstillede også karrieren i 2018.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort. Et opslag delt af Petter Northug Jr (@jantelov1) den 14. Aug, 2020 kl. 1.15 PDT

/ritzau/