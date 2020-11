Det var Dustin Johnsons dag, men det var konen, som stjal billedet.

Den 36-årige golfspiller vandt søndag Masters og hentede dermed sin anden major, og sådan en triumf kan godt give lidt våde øjne.

Det gjorde den også for Dustin Johnson, som gik ind til sin finalerunde fire slag foran nummer to, men på et tidspunkt kun havde et slag at give af.

Han hev den dog hjem og kunne få den legendariske grønne jakke på, som symboliserer, at man har vundet Masters-turneringen. Det var bare ikke den jakke, der løb med opmærksomheden. Det gjorde Dustin Johnssons kone, Paulina Gretzky.

Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Foto: JAMIE SQUIRE

Hvis det efternavn siger dig noget, giver det god mening, for hun er nemlig datter af den legendariske ishockeyspiller Wayne Gretzky.

Og Paulina Gretzky havde muligvis taget glæderne på forskud, da hun kort efter mandens sejrsslag gik ind på greenen og lykønskede ham med et kys – i en grøn trøje.

Det billede har stjålet en del af opmærksomheden efterfølgende, for den grønne jakke er altså selve symbolet på sejren i Masters. Derfor var det både modigt og frækt af Paulina Gretzky at iføre sig sin egen grønne trøje på sidstedagen.

Men der var intet hovmod, der stod for fald. Tværtimod kørte Dustin Johnson sejren hjem med fem slag færre end nummer to. En rekord i Masters.

Og ikke den eneste rekord, han slog i weekenden. Han vandt også turneringen med 20 slag under par, hvilket også hører til i rekordbøgerne.

Foto: Patrick Smith Vis mere Foto: Patrick Smith