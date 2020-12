Er man en af de absolut største stjerner på planeten, skal man finde sig i meget.

Men der er også en grænse, og den ser ud til at være nået for Lebron James og hans kone, Savannah. De raser nemlig over en historie, hvor deres 16-årige søn, Bronny James, kædes sammen med en 46-årig realitystjerne.

Det skriver news.com.

Det er mediet Black Sports Online, der beskrev, hvordan Bronny James, der lige nu er et ungt stjerneskud, som spiller high school-basketball, skulle have sendt en privat besked til realitystjernen Larsa Pippen. Hun er NBA-legenden Scottie Pippens ekskone.

En historie om 16-årige LeBron 'Bronny' James Jr. blev for meget for Lebron James og hans kone. Foto: Joe Robbins Vis mere En historie om 16-årige LeBron 'Bronny' James Jr. blev for meget for Lebron James og hans kone. Foto: Joe Robbins

Historien, som nu skulle være fjernet igen, blev således for meget for både LeBron James og hans kone.

»Med alt det, der foregår i verden lige nu, så er det DET HER, I snakker om. I sidste ende er det en mindreårig, I omtaler. Jeg er ligeglad med, hvilken type 'kendis', I tror, han er. Han er et barn, og det her 'bullshit' må stoppe,« skrev hun på sin Instagram-profil ifølge mediet.

Hun blev bakket op af sin mand, der i et nu slettet opslag i den grad gik til angreb på mediet.

»Åh åh! I har fucket med den forkerte nu. Held og lykke. Det bliver ikke kønt,« skrev han i en story, som efterfølgende er blevet slettet igen.

View this post on Instagram A post shared by Larsa Marie (@larsapippen)

46-årige Larsa Pippen har senest været i vælten, efter hun blev set på en date med den gifte NBA-spiller Malik Beasley, og hun tager heller ikke ligefrem let historien.

»Jeg vil sagsøge røven ud af bukserne på dig for at skrive sådan nogle klamme løgne,« skrev hun i et tweet til journalisten bag historien.

»Nogle af disse historier er så klamme. Tænk, at min søns venner ikke kan like mine billeder, uden der er nogen, der skal skrive noget underligt lort,« lyder det i et andet tweet.

Larsa Pippen har blandt andet medvirket i 'The Real Housewives of Miami' og i flere afsnit af 'Keeping Up With the Kardashians'.

Hun har fire børn med NBA-legenden Scottie Pippen, som hun var gift med fra 1997 til 2018.