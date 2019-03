Efter en tæt kamp mod Jan Ø. Jørgensen er Viktor Axelsen klar til sin første semifinale i All England.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen er for første gang i sin karriere blandt de fire bedste i den prestigefyldte All England-turnering i Birmingham.

I en spændende og ren dansk kvartfinale vandt Axelsen i to sæt med 23-21 21-18 over Jan Ø. Jørgensen og spiller lørdag om en plads i finalen.

I semifinalen venter den forsvarende All England-mester Shi Yuqi, som tidligere på ugen sendte Anders Antonsen ud af turneringen i første runde.

Jan Ø. Jørgensen må derimod rejse hjem, men kan formentlig glæde sig over, at han ser ud til at være på vej mod den styrke, han besad, inden langvarige skader satte ham ud af spillet.

Jørgensen var med til at skabe en tæt og spændende forestilling, hvor de to spillere skiftedes til at være ovenpå.

Axelsen bestræbte sig tydeligvis på at køre den seks år ældre landsmand træt ved at gøre duellerne lange og dirigere Jørgensen rundt på baglinjen.

Kampen var placeret på bane to, hvor der ikke er mulighed for at tage en "challenge" på dommerkendelserne, og begge spillere viste ved flere lejligheder deres utilfredshed med linjedommerne.

Et par milimeterafgørelser gav Viktor Axelsen en føring på 19-16 i første sæt, og han fik sin første sætbold ved 20-17.

Men Jørgensen rystede ikke på hånden, selv om han stod med ryggen mod muren. Nordjyden tog fire point i træk og tilspillede sig en sætbold ved 21-20.

Initiativet skiftede dog igen, og da Jørgensen under pres slog bolden i nettet, vandt Axelsen sættet med 23-21 og kvitterede med et triumferende brøl.

Jævnbyrdigheden var intakt fra andet sæts start, og hver gang Axelsen så ud til at trække fra, strammede Jørgensen grebet igen.

Spillerne skiftedes til at score point. Det betød, at Jan Ø. Jørgensen aldrig nåede helt op, og Axelsen tilspillede sig to matchbolde ved 20-18.

Den 25-årige fynbo skulle dog kun bruge en, og efter et veltimet smash faldt han på knæ i jubel, inden de to træningskammerater byttede trøjer som tak for kampen.

