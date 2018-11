50 års-jubilaren Jørgen Windelev har joket med, at næste år på E-dagen vil han nyde en god frokost foran Peter Lieps Hus og se eremitageløberne løbe forbi.

»Jeg føler, jeg har fortjent det efter alle de år. Men det bliver nok kun en tanke. Mon ikke, at jeg også løber nr. 51,« siger han med blink i øjet.

»Det bliver for svært at sige farvel til Eremitageløbet, der har givet mig så mange glæder.«

Jørgen Windelev tog i år få dage efter jubilæet i Dyrehaven til Bali for at pudse cykelformen af inden sin syvende start i Bali Audax. Et 410 kilometer langt og krævende løb øen rundt over to dage. Én af etaperne på hans 80 års fødselsdag, 10. november, hvor han blev behørigt hyldet af 60 cykelvenner.

Jørgen Windelev, th, blev hyldet på sin 80 års fødselsdag på Bali, hvor han cyklede øen rundt – 410 kilometer på to dage – i det traditionsrige Bali Audax. Foto: Privat

»Jeg er 22 år ældre end den næstældste og lidt af en maskot for løbet. Pudsigt nok deltog jeg også i løbet på min 75 års fødselsdag,« siger han.

Jørgen Windelev er blandt Eremitageløbets stolte jubilarer, som bliver hyldet på B.T.

Han var i sine unge år en lovende cykelrytter, som kørte på både landevej og bane. To gange vandt han Politikens ”De unges Cykelløb”. Efter at være udlært som kemigraf var han i tre år halvprofessionel i Sydeuropa.

»Jeg stoppede på konkurrenceplan i slutningen af 60’erne, og da jeg læste i B.T. om et motionsløb i Dyrehaven, tilmeldte jeg mig. Sport har været en del af mit liv, så langt tilbage jeg kan huske,« siger han.

Eremitageløb. Foto: Nils Meilvang

»Jeg elsker stemningen i Dyrehaven. Eremitageløbet er noget, jeg hvert år ser frem til. Det er en gulerod. Jeg skal helst have noget at slås for. Jeg er så heldig, at jeg aldrig har været skadet. Og det er lidt mærkeligt i min alder, at jeg aldrig har haft ondt her eller der.«

Jørgen Windelev er udover sin passion for løb og cykelløb vinterbader i Skodsborg Vikingelaug og vinelsker. Han grundlagde i 1974 firmaet Jørgen Windelev A/S i Rødovre. Hans livsværk er en af verdens førende producenter af klichéer til øl- og sodavandsdåser, etiketter, plastposer og bægre, og han har kunder i 55 lande over hele verden. Jo flottere tryk, des bedre salg.

»To af mine kunder fra Paraguay, et ægtepar, var med i Eremitageløbet i år og havde en fantastisk oplevelse,« siger klichékongen Jørgen Windelev.

Eremitageløbet startede motionsbevægelsen og er et fyrtårn på den danske motionsscene. Søndag 6. oktober 2019 slår Dyrehaven for 51. gang portene op for Danmarks motionsløb nr. 1.

Her er de 23 jubilarer, som bliver hyldet på B.T.