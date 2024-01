Han har kørt sin sidste runde, men kan se tilbage på to VM-titler.

Den 43-årige speedwaykører Hans Andersen stopper sin karriere, fortæller han i en pressemeddelelse.

»Det føles rigtigt nu. Jeg mærker ikke rigtigt noget til de skader, jeg har haft. Jeg kan stadig både gå og løbe. Jeg har lidt metal i hånden og rundt omkring i kroppen, men det er ikke noget, der giver mig men. Jeg har stadig mange år foran mig, hvor jeg gerne vil kunne vågne op uden at have ondt,« siger fynboen.

Han vandt VM for hold to gange som kaptajn og sejrede også i Parken, dengang speedway havde bedre tider og med store armbevægelser kunne indtage Danmarks nationalarena.

Danskerne Hans Andersen og Bjarne Pedersen tog 1.- og 3. pladsen i Parken i 2006. Foto: Katrine Damkjær/Ritzau Scanpix Vis mere Danskerne Hans Andersen og Bjarne Pedersen tog 1.- og 3. pladsen i Parken i 2006. Foto: Katrine Damkjær/Ritzau Scanpix

»Det var fantastisk at være den første dansker, der vandt i Parken, ligesom det var stort at stå som kaptajn i Vojens i 2008 foran 18.500 mennesker og blive hyldet som verdensmester.«

»Det er fedt at køre speedway, men jeg har altid syntes, at det er noget særligt at køre foran sit eget publikum. Jeg er dansk til fingerspidserne, så jeg er meget stolt over, at jeg har repræsenteret nationen på den måde.«

Han var sammen med Nicki Pedersen med til at sætte fut under dansk speedway i nullerne.

»Jeg er yderst taknemmelig over alt det, sporten har givet mig. Alle de oplevelser og venskaber, jeg har fået i speedway. Nu vil jeg gerne prioritere mine børn og min kone, der snart er færdiguddannet som læge. I min karriere har de måttet indrette sig efter mig.«

»Nu vil jeg gerne betale lidt tilbage. Jeg havde jo ikke kunnet dyrke min sport uden især min hustrus opbakning«