Mats Wilander har endelig kunnet begynde af pakke sit kæmpehus ned i flyttekasser.

»Vi har jo et stort hus, så det har taget forbandet lang tid,« siger han.

For tennisstjernen har ifølge Expressen endelig solgt sin ranch, der har været løbende til salg siden 2005, altså igennem 15 år.

Salgsprisen på boligen ude midt i ingenting i den amerikanske stat Idaho endte med at ligge lige omkring 32 millioner kroner - men det er dog godt 20 millioner kroner mindre end den oprindelige udbudspris.

Så får man også et hus på cirka 1.000 kvadratmeter og en grund på 33 hektarer. Og ni værelser, ni badeværelser samt træningsrum og et studie til indspilning af musik.

Den tidligere verdensetter og syvdobbelte Grand Slam-vinder fik selv huset bygget i 1999, og det har været bopælen siden sammen med hustruen Sonya og de fire børn.

Salget faldt på plads for to måneder siden, og siden har det store arbejde med at få tømt de mange rum stået på.

»Vi har været i gang, og jeg lige samlet min lp- og cd-samling sammen. Jeg smed halvdelen ud, men den anden halvdel er kommet med. Så det er på plads. Nu har vi efterhånden kun ét rum tilbage, og så er vi helt ude af huset,« siger Mats Wilander til Expressen.