Han har været et kendt ansigt på Viaplays kanaler i lang tid.

Men efter 15 år er det nu slut. TV-reporteren Tommy Kjærsgaard beretter mandag på sin Instagram, at han er stoppet hos den store sportsproducent.

Tommy Kjærsgaard er især kendt for sin mangeårige dækning af NFL, hvor han blandt andet har dækket et tocifret antal Super Bowls for TV3 Sport - men undervejs er det også blevet til cykling, tennis og fodbold i både ind- og udland.

Og Kjærsgaard forlader altså nu en arbejdsplads, han i den grad har kær.

»TV3 Sport er det eneste sted, jeg har arbejdet som voksen. Nu når jeg er i gang med min 40. tur rundt om solen, så er det et godt tidspunkt at genstarte det hele,« skriver Kjærsgaard på Instagram og fortæller, at han ikke kender sit næste skridt på arbejdsmarkedet.

»Jeg hopper ud uden faldskærm og forsøger at lære at flyve undervejs. Derfor ved jeg ikke, om jeg skal være postbud, præst eller popstjerne.«

»Og det kan også være, at jeg skal fortsætte med at arbejde med sport - bare et andet sted,« lyder det fra Kjærsgaard, som takker for 'en vidunderlig tur' hos TV3 Sport.

