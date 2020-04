Den verdensomspændende corona-pandemi har også lagt Japan ned - og derfor blev 'solens rige' for nyligt tvunget til at udskyde sommerens Olympiske Lege i Tokyo med et år.

Men nu lufter chefen for Tokyos OL-komité, Toshiro Muto, en skræmmende tanke.

For han vil nemlig ikke garantere, at legene kan gennemføres i juli/august 2021, som den nye plan ellers siger.

»Jeg tror ikke, at nogen er i stand til at sige, om det er muligt at få virussen under kontrol inden næste sommer. Vi er definitivt ikke i en position, hvor vi kan give noget klart svar,« sagde Muto fredag på en pressekonference ifølge nyhedsbureauet AP.

Foto: ISSEI KATO Vis mere Foto: ISSEI KATO

»Vi har taget beslutningen om at udsætte legene i et år. Det betyder, at alt, vi kan gøre, er at arbejde hårdt for at forberede os til OL. Vi håber virkelig, at menneskeheden klarer at overvinde coronavirus-krisen i løbet af det næste år.«

OL er langt fra den eneste sportsbegivenhed, der er sendt til tælling af coronavirussens hærgen. Eksempelvis er sommerens fodbold-EM, der blandt andet skulle afvikles i København, også udskudt med et år.

Cykelsportens forårsklassikere samt Giro d'Italia er også corona-udskudt - og det er nærmest kun et spørgsmål om tid, før sommerens Tour de France også må smide håndklædet i ringen.

Over 100.000 mennesker har mistet livet til coronavirussen.