Et grimt styrt har på tragisk vis kostet motorcykelrytteren Victor Steeman livet.

Det bekræfter Det Internationale Motorcykelforbund, FIM, i en pressemeddelelse.

»Noget du altid har frygtet som forælder til en motorcykelrytter er nu blevet til virkelighed. Vores Victor kunne ikke vinde sit sidste løb,« lyder det i en udmelding fra Victor Steemans familie.

Hollænderen deltog lørdag i VM-løbet FIM Supersport 300 i Portugal i weekenden, hvor han i et sving var involveret i et grimt massestyrt, der med det samme sendte det røde flag i spil.

Victor Steeman, der inden styrtet var med i kampen om en VM-titel, fik med det samme lægehjælp og blev hastet til hospitalet i Faro med helikopter.

Hans liv stod dog ikke til at redde, og han blev efterfølgende erklæret død. Mens familien understreger, at det er en ekstremt hård tid, har de også fundet et lille lys i mørket.

»På trods af det ubærlige tab og den store sorg, er vi ekstremt stolte af at kunne fortælle, at vores helt med sin bortgang var med til at redde fem andre mennesker ved at være organdonor,« lyder det fra familien.

»Vi vil gerne sige tak til alle, der har været der for os de sidste par dage. Vi kommer til at savne vores Victor helt vildt,« siger de desuden.

Victor Steeman, der i denne sæson har vundet fire løb, blev 22 år.