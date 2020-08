Folk omkring den tidligere norske skiløber Petter Northug er dybt bekymret for hans velbefindende.

Først kørte han med 168 kilometer i timen i en 110-zone, så fik han taget en blodprøve, fordi politiet mistænkte, at han var påvirket, og til sidst fandt politiet kokain i en ransagning af hans lejlighed.

Jo, den norske superstjerne Petter Northug har nok haft bedre oplevelser end den, han i øjeblikket er midt i.

Tidligere fortalte vennen Petter Soleng Skinstad, at han ikke var overrasket over, at Northug langt om længe ramte bunden. Og nu følger vennerne Emil Iversen og Niklas Dyrhaug trop.

Begge er selv skiløbere og er tætte på Northug.

»Jeg synes, det er flovt at have noget at gøre med narkotika. Slet og ret. Der er så mange tilfælde, hvor folk får ødelagt sit liv af det. I mit hoved er det noget, man skal holde sig langt fra.

»Samtidigt tænker jeg, at hvis man tager den type stoffer, så har man det højst sandsynligt ikke godt med sig selv. På den måde er det meget godt, at det kan være slut med rygter og spekulationer, når Petter har lagt alle kort på bordet og indrømmet det, han har gjort,« siger Iversen til norske NRK.

Dyrhaug siger - ligesom Iversen - at han vil gøre alt, hvad han kan for at støtte sin ven. Men det er ikke uden bekymringer, at han står på sidelinjen og ser til.

»Jeg er bekymret for mennesket Petter Northug. Og hvis det passer, at politiet har fundet narkotika hjemme hos ham - og at han var påvirket - så har han brug for professionel hjælp for at komme ud af det. Os, der er omkrimg ham, kan støtte ham, men det stikker langt dybere end som så. Hvis han skal ud af det, skal han søge professionel hjælp,« lyder det fra Dyrhaug.

Selv har Northug været ude og sige undskyld på Instagram.

'Derudover fandt politiet en mindre mængde narkotika hjemme hos mig. Det drejer sig om kokain. Jeg er fortvivlet og bange for, hvad fremtiden bringer, og jeg er rigtig ked af det i forhold til alle dem, jeg nu har skuffet igen. Jeg ved, det bliver en straffesag. Og der skal jeg tage ansvar for det, jeg har gjort,' skrev stjernen i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort. Et opslag delt af Petter Northug Jr (@jantelov1) den 14. Aug, 2020 kl. 1.15 PDT

Nordmanden har tidligere været i politiets søgelys, da han i 2014 kørte med for høj promille. Her bragede han sin Audi ind i et autoværn efter en lang nat i byen. Efterfølgende blev han anholdt i sit hjem og fik 50 dages fængsel og en bøde.