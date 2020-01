Dwayne 'The Rock' Johnson har med egne ord 'ondt' på grund af sin fars død.

»Far, jeg ville ønske, at jeg havde fået en mulighed mere for at fortælle dig, at jeg elsker dig, inden du krydsede over til den anden side. Du blev flået fra mig så hurtigt uden varsel,« skriver han.

I et opslag på Instagram mindes den berømte Hollywood-skuespiller nu sin far, Rocky Johnson, der døde for få dage siden.

Det er ikke kommet frem, hvad dødsårsagen var for faren, der havde en legendarisk karriere som wrestler under navnet 'Soul Man'.

Men det gik tilsyneladende hurtigt.

»Væk på et øjeblik uden at komme tilbage. Jeg har ondt, men vi ved begge, at det kun er smerte, og det vil gå over,« som Dwayne 'The Rock' Johnson konstaterer i sit Instagram-opslag. Se hele opslaget i bunden af artiklen

Dwayne 'The Rock' Johnson havde selv en stor karriere som wrestler, inden han gik over til skuespilfaget, og det skete blandt andet ikke mindst med faren som støtte, inspiration og træner.

»Jeg var drengen, der sad på tribunen, betragtede dig og beundrede dig, min helt, på afstand. Drengen, du opfostrede til altid at være stolt af sin kultur og stolt af, hvem jeg var,« skriver Dwayne 'The Rock' Johnson videre:

»Drengen, du opfostrede med kontant kærlighed. Intenst arbejde, en hård hånd. Den beundrende dreng, der ville lære alle dine bedste kvaliteter at kende.«

Sådan skriver den 47-årige skuespiller, der videre beskriver, hvordan han siden opdagede, at faren havde 'dybt komplicerede sider, der skulle tages hånd om og forstås'.

»Søn til far. Mand til mand. Det var dengang, min beundring blev til respekt. Og min empati blev til taknemmelighed. Jeg er taknemmelig over, at du gav mig livet. Taknemmelig over, at du gav mig uvurderlige lektioner om livet,« skriver Dwayne 'The Rock' Johnson.

Rocky Johnson, hvis fødenavn var Wayde Douglas Bowles, begyndte sin wrestlingkarriere tilbage i 1960'erne.

Især op gennem 1980'erne blev han et stort navn i USA, da han stillede op hos det store forbund World Wrestling Entertainment (WWE).

Sammen med makkeren Tony Atlas kunne han lade sig hylde som det første sorte mesterteam i WW-regi.

Karrieren sluttede i 1991, men seks år senere blev det til et kortvarigt og spektakulært comeback, da han vendte tilbage i ringen for at hjælpe sønnen Dwayne 'The Rock' Johnson. Senere blev han optaget i Hall of Fame. Rocky Johnson blev 75 år.

Se hele Dwayne 'The Rock' Johnsons hilsen til sin far herunder: