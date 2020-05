De mødtes tilbage i november. Siden blomstrede kærligheden mellem Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup, der i dag bor sammen og driver forretning med heste.

Og snart kommer der nyt fra de to ryttere.

Det afslører de i et stort interview med magasinet Ridehesten, hvor de fortæller, at der kommer flere nye ting den kommende tid.

Cathrine Dufour, der ligger nummer fem på verdensranglisten i dressur, skal være testrytter i Sverige, og hun skal også rejse rundt i verden for at holde såkaldte 'clinics'.

Derudover venter der et tv-projekt, hvor ridesporten kommer i høj fokus.

»Ras har presset mig til at prøve nogle flere ting, men vi tager af sted sammen, så er det sjovt,« siger Cathrine Dufour, der er et af Danmarks store medaljehåb ved det OL, som nu er udskudt til sommeren 2021.

Parret mødte hinanden ved Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning i efteråret sidste år. De har kendt hinanden i flere år fra de sociale medier, og i starten begyndte de at ses som venner.

Siden udviklede det sig dog til mere, og i starten af februar i år stod de officielt frem som kærester.

Cathrine Dufour og Atterupgaards Cassidy under OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE Vis mere Cathrine Dufour og Atterupgaards Cassidy under OL i Rio i 2016. Foto: TONY GENTILE

De gik begge fra deres kærester i slutningen af 2019, hvorefter de fandt sammen, fordi de 'bare ikke kunne lade være'.

»Det har bare føltes meget rigtigt fra starten. Og derfor er alt bare faldet i hak for os hurtigt. Vi er på mange måder meget ens, og vi er enige om, hvordan vi gør det med hestene,« siger Cathrine Dufour til Ridehesten.

Alt har dog ikke været helt rosenrødt, for de to ryttere har måttet lægge ører til hårde bemærkninger og beskyldninger. Og i midten af marts manede de rygterne i jorden en gang for alle i en spørgerunde på Instagram.

»Ingen utroskab,« lød det kontant fra de to kvinder, der af brugerne blev spurgt, om de indledte deres forhold, mens de stadig var sammen med deres nu tidligere kærester. De kaldte spørgsmålet for 'sygt uhøfligt' og forklarede, at de i Herning blot snakkede sammen.

»I forbindelse med Herning startede der vildt mange rygter omkring, om vi sås privat – sådan i en anden relation end kun som venner. Og det gjorde vi virkelig ikke. Der var absolut intet i noget som helst,« forklarede Cathrine Dufour i videoen.

Hun og Rasmine Laudrup bor i dag sammen på en gård i Roskilde, hvor de hver dag træner deres heste.

Mens Cathrine Dufour blandt andet har tophestene Cassidy og Bohemian, som hun rider dressur på, er Rasmine Laudrup springrytter.

Hun har hesten Nadal, mens parret sammen har købt to unge springheste, som de uddanner og på et tidspunkt skal sælge videre.