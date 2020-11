Det er bestemt ikke noget nyt, at Cathrine Dufour hører til i den absolutte verdenstop.

Søndag blev der så sat en stor fed streg under netop det, da verdensranglisten i dressur blev opdateret.

For her ligger den danske dressurstjerne nu nummer seks, hvilket ikke er hendes højeste placering nogensinde. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at det ikke er med hendes trofaste makker Cassidy, at hun ligger længest fremme på verdensranglisten lige nu.

Det er i stedet med den yngre Bohemian, at Cathrine Dufour indtager sjettepladsen - et spring på tre pladser for ekvipagen, der for nyligt vandt en afdeling af World Cup.

'Sig hej til nummer 6 i verden,' skriver en stolt Dufour i en Instagram-story til et billede af netop Bohemian, der er ejet af Zinglersen-familien.

Noget, der også giver usikkerhed, har hun for nyligt fortalt i et interview med DR.

»Jeg ved ikke, hvor længe jeg har de her stjerneheste, for det er ikke mig, der ejer dem. Det er både godt og ondt, for det er megasjovt at dele oplevelserne med familierne, men det er også dem, der bestemmer, hvornår den skal sættes til salg,« fortalte den danske stjerne.

Hun ejer selv Cassidy, som hun ligger nummer syv på verdensranglisten med, men vallakken bliver 18 næste år og har derfor ikke utallige sæsoner tilbage på topplan.

Verdensranglisten bliver opdateret en gang om måneden, men der er dog ikke den store ændring i den absolutte top.

Her er det stadig Isabell Werth, der indtager de to øverste pladser - det har tyskeren gjort længe, men Cathrine Dufour har dog vist flere gange, at hun kan slå hende.

Det skete blandt andet netop ved World Cup i oktober, hvor hun sammen med Bohemian nærmest dansede sig ind på førstepladsen med 88,2 procent i Grand Prix Special - den sværeste klasse af alle. Her blev Isabell Werth nummer to med 87,8 procent.

Ved næste års OL i Tokyo skal Cathrine Dufour med garanti op mod tyskeren, og den danske stjerne har tidligere fortalt, at hun - hvis hun skulle vælge lige nu - tager Bohemian med. Blandt andet på grund den lange rejse og det japanske klima, som vil være lettere at kapere for en yngre hest.