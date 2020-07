Et opsigtsvækkende comeback er undervejs.

I Australien blev 25-årige Renee Gracie først kendt som 'djævlens prinsesse', og hun var den første kvinde i Australien til at køre motorsport på fuldtid.

Men hun fik for alvor folk til at slå øjnene op, da hun sidste år annoncerede et opsigtsvækkende karriereskifte: Renee Gracie ville være pornostjerne i stedet.

Nu har hun så planer om at skifte tilbage til racerbanen igen.

Rent økonomisk har skiftet til pornobranchen været særdeles frugtbart. Ved at sælge billeder og videoer har hun angivelit kunne tjene mere en 64.000 dollar (ca. 410.000 kroner, red.) ved blot tre dages arbejde.

Så nu er hun klar til at sætte sig ind i en racerbil igen for et V8 Supercar-hold, som hun planlægger selv at finansiere. Det fortæller hun til Daily Telegraph.

»Jeg har nu den økonomiske sikkerhed til at komme tilbage.«

»Jeg har råd til at køre ræs uden at bekymre mig om, hvorvidt bilen kommer til skade. Jeg kan gøre det, og jeg har råd til at gøre det. Jeg bliver ikke afhængig af sponsorater.«

Den tidligere racerkører brød for alvor igennem tilbage i 2015, hvor hun deltog i det australske løb Bathurst sammen med Simona de Silvestro.

Men efter en skuffende 14. plads i løb året efter blev Renee Gracie udskiftet som Simona de Silvestros makker.

Og herefter begyndt hun langsomt at trappe ned for sporten.

Men nu er hun så tilbage - med blod på tanden og penge på kontoen.