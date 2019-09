Skandalen om Yousees fravalg af Discoverys kanaler i den kommende tv-pakke tog torsdag aften en ny drejning.

Discovery brugte nemlig aftenens Europa League-kamp til at sende et budskab til den danske befolkning.

Lige spillerne gik på banen i Parken, blev der pludselig sort skærm. En tekst dukkede op, og en stemme læste højt:

»Yousee siger, de er i forhnadling med Discovery. Det er de ikke. Yousee fjerner Discorverys kanaler - for Yousee har taget et valg for dig og for næsten halvdelen af den danske befolkning.«

»De siger, du skal blande selv, men de mener, du skal blande dig udenom. Det er helt sort. Vil du være sikker på at kunne se alt vores indhold kan du se det her: Dplay, Boxer, Stofa, Waoo, Canal Digital og Telia,« lød budskabet fra Discovery, der sluttede af med:

»Tag valget tilbage.«

Fravalget af Discovery i den faste tv-pakke kommer til at betyde, at store dele af befolkningen efter 1. januar 2020 ikke ville kunne følge det danske landshold eller se sommerens Olympiske Lege.

Yousees har holdt fast i, at de forhandler med Discovery.

»Jeg er stadig meget opsat på at finde en løsning sammen med Discovery, og det er også det, jeg tror og håber på, at vi kan gøre i fællesskab, så min dør står åben for at finde en løsning, sagde administrerende direktør hos Yousee, Jacob Mortensen, tidligere torsdag til Ritzau.

Men den udlægning af sagen er Discovery altså langt fra enig i.

Yousee har begrundet sin beslutning om at udelade Discoverys kanaler med danskernes ændrede medievaner.

Herunder at der blandt kunderne er et stort fokus på valgfrihed i tv-abonnementer.