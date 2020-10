De danske Counter-Strike-hold Astralis og Heroic skal dyste om finaleplads i ESL Pro League lørdag aften.

Det danske Counter-Strike-hold Astralis får mulighed for revanche mod landsmændene fra Heroic, når de lørdag aften tørner sammen i duel om en finaleplads ved ESL Pro League.

Astralis var ude i et stort drama lørdag eftermiddag mod tyske Mousesports, hvor man smed en stor føring på afgørende bane, men endte med at afværge en matchbold og vinde i overtid.

De to hold vandt hver en bane suverænt, og Astralis cruisede mod den samlede sejr med en føring på 12-3 i afgørende bane.

Mousesports leverede dog et stort comeback, kom på 12-12 og havde også chancen for at lukke kampen ved 15-14, men Astralis fik udlignet og tvang kampen i overtid. Her var danskerne køligst på de afgørende tidspunkter.

Heroic gav Astralis store prygl i kvartfinalen, men en lidt særlig turneringsstruktur i mange Counter-Strike-turneringer gør, at de to hold nu skal mødes igen om en plads i finalen mod ukrainsk-russiske Navi.

Det skyldes, at alle de tabende kvartfinalister blev sendt hen i en opsamlingsknockoutfase, hvor den endelige vinder skal møde taberen af den almindelige semifinale.

Her blev Heroic slået af Navi, men Heroic-spillerne får så også en chance mere for at komme i finalen, når de møder vinderen af opsamlingsknockputfasen, Astralis.

Danskerduellen om en finaleplads spilles fra klokken 21.

/ritzau/