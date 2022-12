Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et russisk sportsdrama har tirsdag nået nye højder.

For mens mange af de russiske sportsstjerner stjerner er udelukket fra at deltage i internationale turneringer, så stopper det ikke nogle af landets bedste atleter fra at dyste i nationale turneringer.

Og netop sådan én gik voldsomt dramatisk for sig, da to af russisk langrends største stjerner - og nylige rivaler - bragede sammen i et sving på løjpen i Krasnogorsk lidt uden for Moskva.

Styrtet efterlod 25-årige OL-guldvinder Aleksander Bolshunov bevidstløs og med synlige blodige skrammer, da han stillede til interview efter løbet, mens den 30-årige rival Sergej Ustiugov, der også vandt OL-guld tidligere i år, slap mere uskadt fra styrtet.

»Jeg mistede bevidstheden i lidt tid, fordi jeg slog mit hoved rigtig hårdt. Det hele var meget uklart, og det tog lang tid for mig at komme til mig selv igen,« siger Bolshunov om episoden til Match TV ifølge VG.

Og der er noget om snakken.

For TV-billeder af sammenstøddet, der sender de to i et voldsomt styrt, viser, at den 25-årige russer kæmpede med at komme til hægterne.

Og da han endelig kom til sig selv, indledte han med at køre den forkerte vej - mens Ustiugov hurtigt var på benene og videre.

De to russere har i den seneste tid været i lidt af en infight, hvor det er fløjet med stikpiller fra den ene side til den anden - blandt andet fordi Ustiogov har droppet det russiske landshold, hvor Bolshunov fortsat kører.

Ingen af de to har endnu taget skylden for styrtet, men Ustiugov vil gerne påtage sig den, hvis han selv opdager, at han har lavet en fejl.

Hvad der dog er sikkert og vist, det er, at dramaet mellem to af Ruslands største stjerner har fået nyt liv.